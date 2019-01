CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / Da tempo nel mirino della Juventus, Marcelo sembra davvero arrivato al capolinea della sua avventura al Real Madrid: il brasiliano ormai è una seconda scelta per Solari come testimonia la terza panchina di fila in campionato.

Il tecnico dei 'blancos' anche contro l'gli ha preferito il giovanesull'out sinistro: stessa scelta cheaveva già fatto contro Betis e Siviglia nelle due precedenti giornate di Liga. Marcelo aveva giocato invece titolare in coppa del Re contro ilma sembra davvero che il suo nome sia al momento indietrom nelle gerarchie del Real, scavalcato dal 22enne che si sta ben disimpegnando in questa fase di stagione. Per il brasiliano allora l'addio a fine stagione è più che probabile con la Juventus pronta ad approfittarne.