Calciomercato Juventus, affare Isco: le ultime dalla Spagna

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO SOLARI / Solari non cambia idea: Isco anche contro l'Espanyol comincerà la partita dalla panchina.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista spagnolo delnon rientra più nei piani tecnici: sembra davvero non esserci più alcun dubbio e i pochi minuti accumulati nelle ultime partite ne sono una prova. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI . Una buona notizia dunque per la, che continua a coltivare il sogno di strappare Isco al Real Madrid