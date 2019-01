Bologna-Frosinone, Baroni annuncia il fioretto per la salvezza

BOLOGNA FROSINONE BARONI - Il Frosinone espugna il 'Dall'Ara' con un netto 4-0 nello scontro diretto contro il Bologna che rilancia i ciociari nella corsa salvezza. A fine partita Marco Baroni esprime la sua soddisfazione a 'Sky Sport': "I ragazzi sono stati bravi a sfruttare la superiorità numerica: era una partita tesa sia per noi che per loro e l'abbiamo affrontata bene.

Siamo tornati sui livelli dei match controe Udinese: spero che questa vittoria ci dia fiducia e ci aiuti a capire che possiamo giocarcela. Adesso non dobbiamo guardare la classifica ma le prestazioni: con aggressività e intensità possiamo accorciare il gap. Non ho fatto giocare i nuovi acquisti perché sono arrivati da poco ed era giusto dare spazio a chi aveva lavorato con me: per gli altri ci sarà tempo.di venire fino a Milano a piedi in caso di salvezza? Lo faccio senz'altro".