CALCIOMERCATO INTER PERISIC ADDIO SOSTITUTO / La storia all'Inter di Perisic è ormai ai titoli di coda. I rumors di queste ore hanno trovato la conferma ufficiale da parte di Marotta, che prima del match contro il Torino, ha confermato il mal di pancia del croato: "Perisic vuole andare via", sono state le parole del dirigente nerazzurro. Per restare aggiornato con tutte le news legare al club milanese CLICCA QUI. L'Inter si sta dunque guardando intorno alla ricerca del sostituto dell'esterno croato.

"Il sondaggio" per, che piace anche al, è stato confermato dallo stesso Marotta, ma il nome del belga non è l'unico sul taccuino nerazzurro.

Calciomercato Inter da De Paul a Bergwijn: caccia all'esterno

Sono tante le idee per sostituire Perisic. Oltre a Carrasco all'Inter piace parecchio anche Steven Bergwijn del Psv. Guardando al mercato italiano, occhi puntati su De Paul, che potrebbe anticipare il suo arrivo a Milano. Quasi impossibile strappare alla Fiorentina Chiesa già a gennaio. Per il talento viola ci vogliono comunque più di 50 milioni di euro. Se Perisic dovesse andare in Premier League il sostituto potrebbe arrivare proprio dalla nuova squadra del croato: con il Manchester United si potrebbe intavolare una trattativa con Martial, con l'Arsenal, squadra che si è mossa con decisione nelle ultime ore, potrebbe tornare di moda il nome di Özil.

