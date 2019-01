BOLOGNA FROSINONE SAPUTO / Saputo si è presentato in conferenza stampa al termine del match del Dall'Ara, che ha visto il Bologna perdere 4-0 contro il Frosinone: "Lo so che c'è una forte critica verso i nostri dirigenti ma oggi la squadra ha fatto pietà.

Chiedo scusa ai tifosi che hanno dovuto assistere a questa partita, il Bologna cambierà non può essere quello visto. Se i giocatori vogliono restare qui devono dare molto di più. Io non critico mai, non metto pressione sui calciatori, ma oggi non posso accettare quello che ho visto"

Futuro appeso ad un filo per Inzaghi, sempre più vicino all'esonero

