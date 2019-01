Calciomercato Inter, Marotta: "Perisic vuole andarsene"

CALCIOMERCATO INTER MAROTTA - A pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Torino, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato così ai microfoni di 'Sky Sport': "Perisic? Dobbiamo convivere con la situazione di giocatori che vogliono essere trasferiti. Da un lato proviamo a accontentarlo, ma dall'altro dobbiamo rispettare il suo valore. E per ora non ci sono arrivate offerte concrete. Scambio Carrasco per Candreva con il Dalian? E' normale che ci siano tanti contatti.

sta lavorando, ma per ora sono sondaggi: dobbiamo aspettare che diventi qualcosa di concreto. Oggi le scelte disono condizionate dalle defezioni. Ha grande acume tattico, speriamo che sia vincente. Il compito di un allenatore è quello di valorizzare i giocatori a disposizione e lui lo sta facendo bene. Ci sono margini di miglioramento: i risultati sono uno stimolo per tutti. Negli ultimi anni l'ha fatto fatica, quando arriveranno sarà più facile lavorare. Cerchiamo giocatori dal profilo vincente che abbiano voglia e siano orgogliosi di vestire questa maglia. Ora siamo in una fase transitoria: dobbiamo qualificarci per la prossima".