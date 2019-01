PAGELLE TABELLINO TORINO INTER / Dopo il pareggio contro il Sassuolo, l'Inter esce addirittura sconfitta contro il Torino. A siglare la rete decisiva del match è Izzo, autore di un colpo di testa nel primo tempo che supera Handanovic. Nel finale di gara, Politano si fa espellere dal direttore di gara a causa di qualche parolina di troppo nei suoi confronti.

TORINO

Sirigu 6 - Compie un bell'intervento su Icardi nel primo tempo. Nella ripresa non deve compiere parate importanti.

Izzo 7 - Impeccabile in fase difensiva, si dimostra spietato anche in zona gol, sfruttando al meglio una dormita in area di rigore di D'Ambrosio.

Nkoulou 6,5 - Gestisce bene le incursioni di Icardi e di Martinez. La sua esperienza si rivela determinante nelle letture difensive.

Djidji 6 - Si fa soffiare un pallone sanguinoso da D'Ambrosio nel primo tempo ma per sua fortuna l'Inter non riesce a pungere. Nel prosieguo migliora sensibilmente, portando a casa la sufficienza.

De Silvestri 6 - Corre tanto, come sempre, senza risparmiarsi. Il suo lavoro è utile per entrambe le fasi.

Lukic 6 - Svolge il suo compito senza strafare. È attento a chiudere le verticalizzazioni nerazzurre. Mette in campo intelligenza e spirito di sacrificio. Dal 77' Baselli SV

Rincon 6,5 - È preziosissimo in fase di copertura, durante la quale prova sempre a sporcare le traiettorie avversarie. Pur non al meglio gioca una grande partita.

Ansaldi 6,5 - Si è integrato alla perfezione nel ruolo di interno di centrocampo. Con il suo piede destro è sempre pericoloso sulle traiettorie. Al bacio l'assist per Izzo. Dall'81' Berenguer SV

Aina 6 - Parte con il freno a mano tirato, addormentandosi in più di un'occasione. Nella ripresa mette in mostra alcune accelerazioni importanti, con le quali mette in difficoltà D'Ambriosio.

Belotti 5,5 - A volte si incaponisce troppo con il pallone al piede. Sbatte spesso contro i difensori nerazzurri.

Zaza 6 - Svaria molto su tutto il fronte offensivo, cercando di non dare punti di riferimenti agli avversari. Il suo lavoro è prezioso ma non sempre efficace. Utile anche in fase di impostazione. Dall'89' Iago Falque SV

Allenatore: Mazzarri 6,5 - Mette in campo una squadra con la giusta concentrazione e il giusto temperamento per sostenere questo big match. I suoi disputano una gara intelligente, annullando gran parte delle sortite avversarie. Tre punti pesantissimi.

INTER

Handanovic 5,5 - È leggermente malposizionato in occasione del gol di testa di Izzo.

Skriniar 6,5 - Si dimostra quasi insuperabile. È un leader importante della difesa nerazzurra, nella quale risulta sempre decisivo.

Gli attaccanti avversari oggi provano a stargli lontano, quando possono.

De Vrij 6 - Viene sollecitato più spesso rispetto ai compagni di reparto ma non esce sconfitto dalla sfida. Puntuale e attento nelle chiusure.

Miranda 6 - Tiene bene la difesa ed è bravo a seguire con attenzione i continui tagli di Zaza. Dal 54' Nainggolan 5,5 - Deve dare intensità alla manovra ma oggi non ha fortuna. Ancora lontano dalla migliore condizione.

D'Ambrosio 5,5 - È bravo soprattutto in fase di spinta. Le sue progressioni offensive si rivelano spesso pericolose per la difesa granata. Si addormenta in occasione del gol di Izzo e da quel momento peggiora.

Brozovic 5,5 - Non riesce a far girare con grande fluidità la sfera in mezzo al campo. Un po' nervoso e troppo falloso in alcuni tratti.

Vecino 6 - Prova a rendersi utile in entrambe le fasi ma non sempre ci riesce. Dall'83' Candreva SV

Joao Mario 5,5 - Un po' troppo lezioso in mezzo al campo, alterna buone giocate a errori in fase disimpegno piuttosto banali. Dal 71' Politano 5 - Va vicino al pareggio ma la palla si deposita sul fondo. Alza un po' troppo i toni con il direttore di gara, che lo espelle.

Dalbert 6 - Non parte benissimo, ma nel finale impreziosisce la prestazione con una bella diagonale e un grande intervento su una ripartenza di Belotti.

Icardi 5 - L'argentino non ha molte occasioni per fare male e non riesce quasi mai a mettere in apprensione la retroguardia piemontese. Si assenta per lunghi tratti di gara.

L. Martinez 5,5 - Sembra ispirato ma si divora una grandissima occasione dopo 4' di gioco, mandando il pallone a fil di palo da pochi metri. È il più attivo della coppia offensiva, sebbene non riesca a incidere sulla partita.

Allenatore: Spalletti 5,5 - Si presenta a Torino con un insolito 3-5-2 un po' troppo lento e compassato. Prova ad accendere una luce con l'ingresso di Politano e Nainggolan ma, a parte un tiro dell'ex Sassuolo, l'inerzia della gara peggiora, visto il rosso rimediato dallo stesso esterno di destra.

Arbitro: Maresca 6 - Arbitra in maniera ordinata la gara. Giusta la gestione dei cartellini.

TORINO-INTER 1-0

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic (77' Baselli), Rincon, Ansaldi (81' Berenguer), Aina; Belotti, Zaza (89' Iago Falque).

A disp.: Ichazo, Rosati, Bremer, Lyanco, Moretti, Edera, Parigini.

All. Walter Mazzarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vri, Miranda (54' Nainggolan); D'Ambrosio, Brozovic, Vecino (83' Candreva), Joao Mario (71' Politano), Dalbert; Icardi, L. Martinez.

A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Gagliardini, Borja Valero, Perisic.

All. Luciano Spalletti.

Arbitro: Maresca della sezione Napoli

Marcatori: 35' Izzo (T)

Ammoniti: Belotti, Aina, Zaza (T), Dalbert, D'Ambrosio, de Vrij (I).

Espulsi: Politano (I)

