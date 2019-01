ATALANTA ROMA DI FRANCESCO / La Roma di Di Francesco si fa rimontare dall'Atalanta dopo essersi portata sul 3-0. Il tecnico giallorosso non è ovviamente contento della prova dei suoi: "Non mi capacito - esordisce ai microfoni di 'Sky Sport' - è assurdo vedere una squadra nel primo tempo in un modo, e completamente diversa nel secondo.

Diamo grandi meriti all'Atalanta ma se vai sul 3-0 non puoi buttare la partita, anzi ci è andata pure bene. Non siamo ancora guariti... Abbiamo perso troppi duelli, se ti abbassi questa squadra ti uccide. Divento matto e mi fa impazzire il fatto che non abbiamo continuità nella partita. Non possiamo essere una squadra di livello se non cambiamo questa cosa qua"

ZANIOLO - "Ha fatto benissimo da esterno e lo dimostra che Gasperini ha dovuto cambiare il difensore che lo marcava"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui