VOTI E TABELLINO DI BOLOGNA-FROSINONE: follia Mattiello, Ciano super

PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-FROSINONE / Notte fonda per il Bologna, che si schianta al Dall'Ara in una partita sì condizionata da un'espulsione molto dubbia e dopo meno di 15' di gioco, ma non dà neppure l'impressione di potersi mai riprendere. Il fallo irruento e ingenuo di Mattiello mette nei guai Inzaghi, che comunque non riesce a rimettere la gara in carreggiata e vede demolite le velleità di salvezza, con la zona bianca che si allontana sempre più. Fra i rossoblu si salva solo Palacio, in casa ciociara spettacolo con Ciano e Pinamonti.



BOLOGNA

Skorupski 4,5

Mattiello 4

Danilo 4,5

Helander 5

Dijks 4,5

Poli 4,5 (46' Calabresi 5,5)

Pulgar 5,5

Soriano 5,5

Orsolini 5,5 (46' Destro 5,5)

Palacio 6

Sansone 5 (76' Svanberg 6)

All.

Inzaghi 4

FROSINONE

Sportiello 6,5

Salamon 6

Capuano 6

Krajnc 6,5

Ghiglione 7

Chibsah 6,5

Maiello 7

Cassata 7 (70' Gori 6)

Beghetto 7

Ciano 8 (77' Trotta sv)

Pinamonti 7,5

All. Baroni 8

Arbitro Banti 5



TABELLINO

BOLOGNA-FROSINONE 0-4

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mattiello, Danilo, Helander, Dijks, Poli (46' Calabresi), Pulgar, Soriano; Orsolini (46' Destro), Palacio, Sansone (76' Svanberg). A disp. Da Costa, González, Falcinelli, Nagy, Krejčí, Donsah, Santander, Okwonkwo. Allenatore: Inzaghi

Frosinone (3-5-2): Sportiello, Salamon, Capuano, Krajnc, Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata (70' Gori), Beghetto, Ciano (77' Trotta), Pinamonti. A disp. Iacobucci, Brighenti, Goldaniga, Molinaro, Sammarco, Valzania, Ciofani, Matarese. Allenatore: Baroni

Marcatori: 18' Ghiglione (F), 21' e 75' Ciano (F), 52' Pinamonti (F)

Espulso: 13' Mattiello (B)

Ammoniti: Capuano (F), Poli (B), Salamon (F), Gori (F)

