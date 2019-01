PAGELLE E TABELLINO DI PARMA-SPAL: Inglese super, ma l'eroe è Fares

PAGELLE E TABELLINO DI PARMA-SPAL/ Il Parma domina nel primo tempo e ad inizio ripresa, la Spal risorge dopo il gol di Valoti e recupera due gol sbancando il Tardini. Succede di tutto in uno scontro che con la salvezza c'entra poco considerando la classifica delle due squadre, e che adesso ne riduce ulteriormente il gap dopo la vittoria ospite. L'eroe è Fares, che nei minuti finali scaglia un tiro imprendibile per Sepe che vale il definitivo 3-2. Ottima anche la partita di Inglese, il migliore dei ventidue in campo, che con la sua doppietta fa assaporare al pubblico i tre punti. Rovina tutto Alves, beffato in due occasioni da Valoti e Petagna.

PARMA

Sepe 6 - Tre gol incassati, due su responsabilità di Bruno Alves però. Il terzo è una staffilata imprendibile.

Iacoponi 6 - Attento dalle sue parti, dove mantiene bene la posizione lasciando poco spazio al ritorno degli ospiti nella ripresa. Dall'88' Siligardi s.v.

Bruno Alves 4,5 - Una gara disastrosa, dove sia Valoti che Petagna riescono a beffarlo di testa riacciuffando un pari insperato.

Bastoni 5 - Anche lui va in bambola nella ripresa, quando la Spal gira a mille trovando addirittura tre gol.

Gagliolo 5,5 - Poco propenso alla fase offensiva, troppo schiacciato nelle retrovie.

Kucka 5,5 - Viene subito ammonito, lui comunque non rinuncia al suo pressing. Alterna buone giocate a momenti in cui sembra in standby.

Scozzarella 6 - Una partita di sostanza in mezzo al campo, perlomeno finchè la stanchezza non inizia a farsi sentire. Ma fa girare bene il pallone. Dall'88' Munari s.v.

Barillà 5,5 - Corre molto, proponendosi anche in fase offensiva in veste di suggeritore. Come in occasione del gol annullato ad Inglese propiziato proprio dal suo filtrante per Gervinho. Cala l'intensità del suo apporto nella ripresa però. Dal 78' Gazzola s.v.

Gervinho 6 - La freccia nera fa vedere qualche scatto bruciante dei suoi, ma sono strappi più che altro, a cui non riesce a dare grande continuità. Avrebbe meritato il gol però, quando la sua botta quasi spacca la traversa.

Inglese 7,5 - Sempre più uomo gol terribilmente efficace. I suoi movimenti sono da grande attaccante, sempre piazzato al posto giusto nel momento giusto. Come nel caso della seconda marcatura. Nel finale non realizza il gol del 3-3 per un soffio.

Biabiany 6,5 - Le sue scorribande in velocità sono più pericolose rispetto a quelle del più famoso compagno di squadra. Ha assimilato benissimo i concetti di gioco impartiti dal suo allenatore.

All. D'Aversa 5 - Un Parma dai due volti, inspiegabilmente. Un primo tempo concreto e un inizio ripresa indirizzato bene dal raddoppio del solito Inglese, sembrano annunciare un resto di gara sereno, con tre punti già in tasca. Ma qualcosa si rompe dopo il gol di Valoti, e il baricentro dei suoi arretra troppo. I cambi, tardivi, sono solo un disperato tentativo di non subire l'inaspettata debacle.

SPAL

Viviano 6 - Incassa due gol, ma senza nessuna responsabilità.

Bonifazi 6 - Una buona gara la sua.

Attento in ogni situazione, non si fa sopraffarre dalla velocità degli esterni ducali e dalla forza fisica di Inglese.

Simic 5 - Concede il calcio di rigore per l'ingenuo fallo su Inglese e da quel momento appare costantemente in difficoltà. Dal 68' Antenucci sv

Felipe 5 - Soffre parecchio la forza fisica e i movimenti di Inglese. Nel secondo tempo viene addirittura aggirato in piena area di rigore dall'attaccante ducale.

Missiroli 5,5 - Si vede poco in fase di costruzione, anche perchè la Spal soffre molto prima del gol di Valoti.

Valdifiori 5 - Un contagiri che ancora affanna a prendere per mano i compagni dettando i tempi del suo gioco. Dal 68' Valoti 7 - Ha il merito di mettere tutto in discussione all'improvviso, quando il pubblico del Tardini già sembrava assaporare la vittoria. Da lì in poi è solo dominio Spal.

Kurtic 5,5 - Luci e ombre, con qualche tentativo da fuori vellaitario e un assist dalla bandierina che vale il pareggio di Petagna.

Lazzari 6 - Sembrava in difficoltà per lunghi tratti del match. Poi all'improvviso l'assist per il gol di Valoti che riapre la partita.

Fares 7,5 - L'eroe del Tardini. Un controllo che gli consente di scagliare in porta un tiro imprendibile per Sepe, nel finale di gara, e di regalare una vittoria incredibile alla Spal.

Petagna 7 - Difende palla, gioca per i compagni come al solito sacrificando la sua vena realizzativa. Ma quando Kurtic lo cerca sugli sviluppi di un corner lui sa farsi trovare pronto. Beffando Alves sullo scatto e Sepe con un colpo di testa imparabile. Dall'86' Floccari s.v.

Paloschi 5 - Poco cattivo nei pressi dell'area di rigore parmense. Poco reattivo e un po' fuori dal gioco.

All. Semplici 7 - All'inizio le cose non vanno, e il gioco della sua Spal lo dimostra. Poi però azzecca i cambi correggendo qualcosa nella ripresa e Valoti gli dà ragione, riaprendo la partita. Il resto lo hanno fatto cuore e grinta.

Arbitro: Abisso 6 - Gara tranquilla, nonostante qualche giusta ammonizione. Diretta bene.

TABELLINO

Parma-Spal 2-3

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi (dall'88' Siligardi), Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella (dall'88' Munari), Barillà (dal 78' Gazzola); Gervinho, Inglese, Biabiany. A disp.: Dimarco, Gobbi, Dezi, Baraye, Diakhate, Sprocati, Ceravolo, Davordzie, Frattali. All. D'Aversa.

Spal (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Simic (dal 68' Antenucci), Felipe; Missiroli, Valdifiori (dal 68' Valoti), Kurtic, Lazzari, Fares; Petagna (dall'86' Floccari), Paloschi. A disp.: Costa, Valoti, Farcas, Nikolic, Uzela, Schiattarella, Gomis, Poluzzi. All. Semplici.

Marcatori: 11' Inglese (rig.) (P), 53' Inglese (P), 70' Valoti (S), 75' Petagna (S), 87' Fares (S)

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. di Palermo)

Ammoniti: 7' Kucka (P), 33' Fares (S), 36' Scozzarella (P), 57' Lazzari (S), 91' Felipe (S)

Espulsi:

