CALCIOMERCATO BOLOGNA INZAGHI ESONERO / Disastro PippoInzaghi. Il suo Bologna cade in casa contro il Frosinone con un netto 4 a 0 e la panchina del tecnico ex Venezia e Milan adesso è davvero a serio rischio. I rinforzi arrivati durante questo calciomercato non sono bastati a risollevare i rossoblu, che restano in piena zono retrocessione.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo Bologna CLICCA QUI . Il dopo Inzaghi è dunque già pronto: in pole c'èma non vanno scartate anche altre ipotesi come quella di. Più difficile la strada che porta ache non si è lasciato bene con l'ambiente