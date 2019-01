SONDAGGIO TWITTER CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO / Ultimi giorni di calciomercato estremamente intensi per il Milan che dopo Piatek potrebbe avere ancora un colpo in canna. I rossoneri vanno a caccia di un nuovo esterno offensivo per completare il roster di Gattuso e sono diversi i nomi accostati in quel ruolo al club lombardo. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di 'Calciomercato.it' riguardante proprio questo argomento, i tifosi mlanisti hanno espresso la loro preferenza.

Il 36% dei votanti preferirebbe vedere al Milan Ferreira, seguito da vicino da Gerarda 30%e daa 29%. Lontanissimo col 5%

Momento sondaggio https://t.co/VdiktdtZ9x - Il #Milan è alla ricerca di un esterno d'attacco: chi preferireste in rossonero?

RT, VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) 27 gennaio 2019

