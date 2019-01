CALCIOMERCATO SASSUOLO DEMIRAL JUVENTUS / L'addio di Boateng ma non solo. La finestra invernale di trasferimenti per il Sassuolo si arricchirà presto di un nuovo importante capitolo. I neroverdi infatti non stanno a guardare e stando a quanto riportato da 'Sky Sport' si preparano a battere un colpo importante in entrata. Il Sassuolo avrebbe preso Merih Demiral, centrale difensivo classe '98 in arrivo dall'Alanyaspor.

Il nazionale turco under 21 arriverà in neroverde per circa 7 milioni di euro con futura sinergia con la. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Quello che viene descritto come il 'nuovo Manolas' giocherà lunedì la sua ultima partita con l'Alanyaspor (club al quale è in prestito dallo Sporting Lisbona) e poi volerà in Italia per ratificare il tutto. Demiral arriverà al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto.

