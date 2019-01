ROMA MILAN CRISTANTE / Bryan Cristante salterà il big match contro il Milan, valido per la 22esima di Serie A e in programma domenica prossima allo stadio 'Olimpico'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista giallorosso è stato ammonito nella gara in corso contro l'e, visto che era diffidato, il Giudice sportivo lo squalificherà per un turno costringendolo a dare forfait per la sfida contro la sua ex squadra.