PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO-FIORENTINA/ Una partita interminabile quella del Bentegodi, dove la Fiorentina riesce a spuntarla grazie alle prodezze di Chiesa nel finale, che determinano il 4-3 finale regolando un Chievo comunque impavido e tutt'altro che disposto ad arrendersi nonostante l'iniziale doppio svantaggio. Stepinski suona la carica, Pellissier fa il bello e cattivo tempo dal dischetto. Poi però ci pensa l'esterno viola a segnare i due gol che servono alla Fiorentina per avere ragione dei gialloblù. Nel finale la riaccende ancora Djordjevic, entrato proprio al posto di Stepinski, ed evidenziando la prova da incubo di Pezzella.

CHIEVO

Sorrentino 6 - Fa quello che può, ma non riesce ad evitare la goleada della Fiorentina. Esente da colpe però.

Jaroszynski 5 - Attacca quando ne ha l'occasione, senza troppa paura di contenere Chiesa. Che però colpisce a dieci minuti dal termine in contropiede e poi si ripete per il 4-2.

Rossettini 6 - Riesce a metterci qualche pezza in alcune giocate degli ospiti, ma non è una gara semplice per lui, colto di sopresa dai contropiedi viola.

Tomovic 5,5 - Si capisce subito l'andazzo difficile della gara per la retroguardia clivense. Lui è anche sfortunato ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo per infortunio. Dal 30' Cesar 5 - Non entra in partita, commettendo qualche errore anche di posizionamento.

Depaoli 6 - Sceglie l'esterno destro anzichè l'interno sinistro per fermare il filtrante di Benassi diretto a Muriel e sbaglia clamorosamente tutto, lasciando via libera per il gol del vantaggio al colombiano. Poi però si riprende sfornando due assist al bacio per le incornate vincenti di Stepiski prima e Djordjevic poi. E nel finale ci prova direttamente lui provando la semirovesciata.

Hetemaj 5,5 - La lotta a centrocampo è dura: pressa molto finchè ha benzina in corpo. Non offre molti movimenti senza palla.

Rigoni 6 - Orchestra il gioco clivense senza disdegnare le conclusioni da fuori area. Nel secondo tempo costringe Lafont ad un difficile allungo. Viene ammonito.

Leris 6 - Buona la sua gara, anche perchè si rende autore di qualche buona scorribanda sulla fascia. Dal 70' Barba 5,5 - Nel finale di partita succede un po' di tutto, ma la difesa clivense si fa cogliere impreparata due volte dal contropiede ospite.

Giaccherini 6,5 - Un gol annullato dal Var nel primo quarto d'ora, ma una spina costante e mobile per l'intera retroguardia avversaria. Offre sempre supporto alla movra, provando quando può ad impensierire anche Lafont.

Pellissier 6 - Il capitano ci mette la solita grinta e determinazione, pareggiando temporaneamente i conti su calcio di rigore nella ripresa. Poco dopo, però, fallisce il secondo tentativo dal dischetto facendosi ipnotizzare da Lafont che stavolta ci arriva.

Stepinski 6,5 - Un gol da vero attaccante di razza: tempo rubato a Pezzella e Lafont trafitto dal colpo di testa che ridà fiducia ai compagni. Lotta fino a quando resta in campo. Dal 78' Djordjevic 6,5 - Sposta letteralmente Pezzella nel poderoso stacco aereo, segnando il punto del 3-4 in una partita che si rivela mai chiusa davvero. Nuove opportunità all'orizzonte?

All. Di Carlo 6 - Forse quattro gol incassati sono eccessivi considerata la buona prestazione dei suoi, ma la difesa va ancora limata, mentre non mancano voglia e coraggio ai suoi ragazzi. L'impresa della salvezza rimane sicuramente estrema, ma l'atteggiamento visto contro i viola è quantomeno incoraggiante.

FIORENTINA

Lafont 6,5 - Partita dai mille volte per lui, che all'inizio regala un gol a Giaccherini, poi annullato dal Var, e nella ripresa risulta determinante per il successo viola, con qualche buona parata e soprattutto il secondo rigore neutralizzato a Pellissier.

Laurini 5,5 - Partita guardinga, poco propensa alla fase offensiva la sua.

Dall'80' Ceccherini s.v.

Pezzella 4 - Giornata da dimenticare per lui. Si fa anticpare nettamente sia da Stepinski che da Djordjevic, concedendo al Chievo due gol che rimettono tutto in discussione fino all'ultimo secondo. Sovrastato.

Vitor Hugo 5 - In difficoltà anche lui specialmente sui palloni alti. Non è giornata per i centrali di Pioli

Hancko 6 - Fornisce l'assist per il vantaggio di Muriel, il suo primo in Italia. Ma la lotta con Depaoli è davvero dura. Da rivedere.

Benassi 6 - Un primo tempo quasi perfetto, condito da una conclusione molto bella che vale il raddoppio dei viola. Poi il cartellino rosso, sacrosanto, rimediato per aver fermato d'istinto col braccio una conclusione indirizzata nello specchio della porta viola del Chievo. Calcio di rigore poi realizzato da Pellissier.

Norgaard 5,5 - Gioca come centrale di centrocampo ma non convince del tutto. Come schermo davanti alla difesa concede anche qualcosa, poco veloce nel verticalizzare. Dal 45' Gerson 6 - Concede un rigore al Chievo, si rifà appena qualche minuto dopo cavalcando sino all'assist fornito per la conclusione vincente di Chiesa.

Veretout 6 - Spostato nel ruolo più naturale di interno, ancora non brilla come fatto vedere in alcuni frangenti della scorsa stagione. Ma nemmeno sfigura.

Chiesa 7,5 - Partita piuttosto sonnacchiosa sino alla traversa colpita nel secondo tempo, che risuona come un campanello d'allarme per la difesa del Chievo. Il figlio d'arte si sveglia infatti, bucando Sorrentino due volte in meno di dieci minuti. Freddo e veloce, come vuole Pioli.

Simeone 6 - Suo l'assist per il raddoppio firmato da Benassi. Poco pericoloso però in zona gol. Dal 61' Dabo 6,5 - Fornisce a Chiesa il pallone del 3-2 e risulta prezioso in fase di copertura.

Muriel 7 - Pronti, via e mette a segno il suo terzo gol in campionato in appena 80'. Un gol che vale il vantaggio viola e che dà continuità al suo ritorno in Italia. Nella ripresa colpisce il palo in spaccata, ma fallisce anche un'occasione ghiotta in contropiede.

All. Pioli 6 - Qualcosa che non va in difesa c'è, ed è chiaro dopo tre gol subiti. Anche l'atteggiamento va rivisto, perchè la Fiorentina si culla un po' troppo dopo il vantaggio di Muriel. Ma i colpi dei campioni la risolvono anche in inferiorità numerica.

Arbitro: Chiffi 5 – Annulla con l'ausilio del Var la rete di Giaccherini al 14', perchè Pellissier si trova sulla linea dell'area di rigore viola sugli sviluppi di un rinvio dal fondo. La decisione genera qualche protesta fra i giocatori del Chievo ma è corretta. Male qualche minuto più tardi, invece, quando non concede un calcio di rigore ai padroni di casa che appare evidente. Ne attribuisce due nella ripresa, invece, ma quello per il tocco col braccio di Gerson sembra non esserci perchè risulta attaccato al corpo.

TABELLINO

Chievo-Fiorentina 3-4

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Jaroszynski, Rossettini, Tomovic (dal 30' Cesar); Depaoli, Hetemaj, Rigoni, Leris (dal 70' Barba); Giaccherini; Pellissier, Stepinski (dal 78' Djordjevic). A disp.: Tanasijevic, Frey, Vignato, Burruchaga, Meggiorini, Grubac, Pucciarelli, Caprile, Semper. All. Di Carlo.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini (dall'80' Ceccherini), Pezzella, Vitor Hugo, Hancko; Benassi, Norgaard (dal 46' Gerson), Veretout; Chiesa, Simeone (dal 61' Dabo), Muriel. A disp.: Diks, Pjaca, Eysseric, Mirallas, Thereau, Terracciano, Brancolini. All. Pioli.

Marcatori: 4' Muriel (F), 26' Benassi (F), 38' Stepinski (C), 60' Pellissier (rig.) (C), 79' e 86' Chiesa (F), 89' Djordjevic (C)

Arbitro: Daniele Chiffi (Sez. di Padova)

Ammoniti: 19' Benassi (F), 25' Giaccherini (C), 27' Sorrentino (C), 47' Rigoni (C)

Espulsi: 59' Benassi (F)

