SERIE A CHIEVO FIORENTINA CHIESA/ Gara pirotecnica fra ChievoVerona e Fiorentina dove, a spuntarla, è la squadra viola grazie alla super doppietta di Federico Chiesa. A sbloccare il risultato però è Luis Muriel che, dopo pochissimi minuti, sfrutta l'errore di Depaoli e deposita in rete. I clivensi però non ci stanno e pareggiano con Giaccherini, ma la marcatura viene annullata. Al 26' arriva il raddoppio di Marco Benassi con un gran destro a giro. Ma il Chievo non ci sta e, al minuto 38, trova la rete con Mariusz Stepinski.

La ripresa prende le sembianze di una sceneggiatura cinematografica. Al 60' infatti, proprio Benassi, autore dello 0-2, viene espulso per un fallo di mano che porta al calcio di rigore trasformato dall'eterno Sergio Pellissier. Ma la Fiorentina ha cuore e Chiesa ne è l'emblema. Proprio il figlio di Enrico, prima firma il 2-3, poi, dopo il rigore parato da Lafont su Pellissier, realizza la sua doppietta personale. Nel finale, Djordjevic con una super incornata riapre la sfida ma non basta, tre punti alla Fiorentina in questo lunch match da Oscar.

