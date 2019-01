CALCIOMERCATO INTER VRSALJKO / Sime Vrsajko lascia l'Inter già a gennaio. Secondo il 'Corriere dello Sport' il terzino croato, non convocato per la sfida di oggi contro il Torino, ha deciso di operarsi per eliminare una volta per tutte i problemi al ginocchio che hanno inficiato sulla sua carriera nelle ultime due stagioni.

L'intervento lo metterebbe out per 6-8 mesi, a quanto pare ieri ha salutato i compagni nerazzurri perché l'addio all'Inter - che lo ha già rimpiazzato cone che continuerà a pagargli lo stipendio fino a fine stagione non esercitando però il diritto di riscatto sul suo cartellino, di proprietà dell'- è di fatto sicuro.