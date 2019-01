CALCIOMERCATO MILAN BAILLY MANCHESTER UNITED/ Eric Bailly, difensore centrale del Manchester United, ad inizio sessione di calciomercato sembrava ad un passo dall'addio ai Red Devils.

L'ivoriano, accostato anche al Milan, stando a quanto riportato dal 'Mail', resterà a disposizione di Ole Gunnaranche nella seconda parte di stagione. Per le ultime notizie sul calciomercato estero---> clicca qui!

Nessun movimento di mercato quindi per Bailly che, nelle ultime settimane, è stato cercato dall'Arsenal, intenzionato a prelevare il difensore classe 1994 in prestito. In questa stagione, l'ex Villarreal ha totalizzato 8 presenze in Premier League.

