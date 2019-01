CALCIOMERCATO NAPOLI GUARDIOLA RUDY/ Sebastian Rudy, centrocampista dello Schalke 04, è stato un obiettivo del calciomercato Napoli la scorsa estate e, visti i molti dubbi in mezzo al campo per Ancelotti, potrebbe tornare di moda in queste battute finali della sessione invernale dei trasferimenti.

Sul tedesco però, stando a quanto riportato dal 'Sun', sarebbe forte l'interesse del Manchester City di Pep. Per le ultime notizie sul calciomercato delle big di Serie A---> clicca qui!

Il manager spagnolo dei Citizens è a caccia di un rimpiazzo per Fernandinho, infortunato da dicembre, e, l'ex Bayern Monaco potrebbe essere il nome perfetto per sopperire all'assenza del brasiliano. Secondo il giornale britannico, per strappare Rudy al club della Ruhr potrebbero volerci più di 40 milioni di euro.

