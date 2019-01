Calciomercato, l'Atalanta beffa la Juve: colpo in difesa

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS ATALANTA IBANEZ / Nuovo giovane per l'. Il duo Percassi junior-Sartori, riporta la 'Gazzetta dello Sport' ha messo le mani su, difensore centrale classe 1998 delatteso già oggi in Italia per le visite e la firma coi nerazzurri. Il brasiliano, costato circa 4 milioni di euro, è stato accostato anche a, ma i bergamaschi sono stati più lesti ad anticipare la concorrenza.