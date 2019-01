CALCIOMERCATO CARDIFF FULHAM NEWCASTLE / Possibile sbarco in Premier League per Michael Ngadeu. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il roccioso difensore camerunese piace in maniera concreta a Cardiff, Newcastle e Fulham (allenato da Ranieri).

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il trasferimento in Inghilterra potrebbe avvenire già in questa sessione di mercato. 24 presenze con la sua Nazionale e altrettante in questa stagione con lo, dove è approdato un anno e mezzo fa ed è uno dei pilastri della squadra, nel contratto in scadenza nel 2020 il classe '90 ha una clausola risolutiva da 4,5 milioni di euro.