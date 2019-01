CALCIOMERCATO FIORENTINA MURIEL / Arrivato da poche settimane, Luis Muriel ha già conquistato tutti in casa Fiorentina. Il colombiano, autore di una doppietta all'esordio in maglia viola, ha già conquistato tutto l'ambiente e non solo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come infatti riporta il 'Corriere dello Sport', la società toscana starebbe già pensando al riscatto del giocatore, arrivato dalin prestito con diritto di riscatto. Per acquistarlo a titolo definitivo ci vorranno 15 milioni di euro. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti sul mercato viola.