Calciomercato Inter, nervosismo Perisic: il retroscena

CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Ivan Perisic tentato dalle sirene inglesi.

L'esterno offensivo dell'autore di una stagione altalenante, ha ricevuto grandi apprezzamenti dall', che sta vagliando un'offerta da proporre in questi ultimi giorni di mercato invernale. I nerazzurri, dal canto loro, non sembrano disposti a trattare per cifre inferiori ai 35 milioni di euro, mentre il calciatore sembra attratto dal trasferimento in, con l'agentepresente a Milano per capire i margini di manovra. Intanto, nella gara odierna contro il, dovrebbe finire in panchina:, del resto, ha mandato segnali chiari in conferenza stampa ("Perisic dovrebbe metterci di più"). Inoltre, nelle ultime ore sono spuntati nuovi retroscena sul talento croato: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Negli ultimi giorni, riporta la 'Gazzetta dello Sport', si sarebbero verificati alcuni momenti di nervosismo di Perisic, qualcuno anche nei confronti di alcuni compagni di squadra. Segnali chiari sul momento decisivo che sta vivendo il calciatore, sospeso tra la cessione o la permanenza in nerazzurro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui