CALCIOMERCATO GENOA HAGI / Ianis Hagi pronto a tornare in Italia. Il figlio di Gheorghe, ex stella del calcio rumeno, può rientrare in Serie A dopo la parentesi non troppo memorabile alla Fiorentina. Sul giovane centrocampista ci sarebbe infatti il Genoa, che avrebbe messo le mani sul classe 1998.

I rossoblù, come riporta il 'Corriere dello Sport', avrebbero offerto 4 milioni di euro alsia per Hagi che per il difensore Tudor, centrale classe 1999, già nel giro della nazionale maggiore rumena. Il doppio affare dovrebbe però concretizzarsi in estate. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato.