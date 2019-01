CALCIOMERCATO MILAN MONTOLIVO / Che Riccardo Montolivo non rientri nei piani del Milan, specialmodo di Rino Gattuso, è ormai assodato. Il numero 18 non ha disputato una singola gara in questa stagione, né in campionato né nelle coppe. Con i rossoneri ha un contratto in scadenza a giugno, che certamente non rinnoverà.

Il rapporto però tra il giocatore e il club potrebbe interrompersi anche prima.

Come infatti riporta il 'Corriere dello Sport', su Montolivo ci sarebbero due club cinesi, che avrebbero già formulato una proposta contrattuale al centrocampista. Montolivo ci starebbe seriamente pensando e, nel caso, potrebbe lasciare il Milan in anticipo.

