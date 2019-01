Calciomercato Juventus, spunta la foto della lista di Paratici: tutti i nomi!

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA LAZIO PARATICI / Svelati i prossimi movimenti di mercato della Juventus. Stamane, 'Il Tempo' riporta una foto di un foglietto che il d.s. bianconero Fabio Paratici avrebbe strappato e lasciato incautamente sul tavolo di un ristorante: a raccoglierlo e rimetterlo in ordine sarebbe stato un tifoso incuriosito, che avrebbe poi deciso di renderlo pubblico. Come mostrano le immagini, si tratta di una vera e propria lista di mercato, che svelerebbe quindi gli obiettivi bianconeri: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Accanto ad ogni nome una cifra, probabilmente corrispondente ai milioni di euro che servirebbero per acquistare ogni singolo calciatore. Così, dopo 'Romero 20' (il difensore del Genoa già bloccato), spuntano 'Tonali 20' (promessa del Brescia già seguito da tempo dai bianconeri) e 'Chiesa 50' (campione della Fiorentina che piace anche a Napoli e Inter).

Tuttavia, il nome nuovo è '', giovane talento che si sta mettendo in mostra nella: potrebbe essere lui, quindi, l'obiettivo per la prossima estate, nonostante i giallorossi stiano lavorando per blindarlo col rinnovo. Restando nella Capitale, ma sulla sponda biancoceleste, un altro nome che figura sul 'pizzino' bianconero è quello di '', il talento dellache potrebbe sostituire '', altro calciatore che figura poco prima.

I primi nomi che avrebbe scritto il d.s., a tratti quasi illegibili, corrispondono invece a giovani promesse: tra questi figura Szoboszlai, regista classe 2000 ungherese in forza agli austriaci del Salisburgo, poi Zennaro, talento del Venezia, anche lui del 2000 e di ruolo trequartista. Altro calciatore citato sarebbe Muratori, centrocampista della Juve Under 23. Infine, avrebbe raccontato il lettore al giornale, la versione complessiva della lista evincerebbe la partenza di Benatia, cosa appena avvenuta, e quella possibile di Douglas Costa al Chelsea. Resta quindi da capire la veridicità della fonte, ma il 'giallo' di mercato apre scenari interessanti per il futuro della Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui