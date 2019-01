Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>MILAN NAPOLI GATTUSO HIGUAIN / Dopo, Gennaroha risposto anche in merito a Higuain, che come noto ha voluto lasciare i rossoneri trasferendosi al: "Ora è un giocatore loro, capitolo chiuso - le parole del tecnico rossonero ai microfoni di 'Sky Sport' - Potevamo fare qualcosa in più noi, così come poteva dare qualcosa in più lui. Mi ha lasciato qualcosa dal punto di vista umano e gli auguro il meglio anche ha fatto una scelta diversa".