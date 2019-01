CALCIOMERCATO INTER PERISIC ARSENAL/ Ivan Perisic, attaccante esterno dell'Inter, potrebbe lasciare Milano già in questa sessione di calciomercato. Il vicecampione del Mondo con la Croazia non sta vivendo una stagione esaltante e l'interesse dell'Arsenal potrebbe far vacillare la società nerazzurra.

In merito ad una possibile cessione ha parlato anche Massimo, ex giocatore del Milan, ai microfoni di 'SkySport': "Se dovessero offrire molti soldi, fossi l'Inter, ne prenderei un altro forte".

L'ex allenatore di Crotone, Udinese e Pescara ha poi aggiunto: "Non credo che Perisic sia un giocatore insostituibile".

