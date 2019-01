SERIE A MILAN NAPOLI ANCELOTTI / "Ci è mancato il gol", ha esordito così Carlo Ancelotti dopo lo 0-0 col Milan nell'anticipo serale della 21esima giornata di Serie A: "Il primo tempo è stato troppo soft, ma nel secondo abbiamo avuto tante opportunità - ha aggiunto a 'Dazn' il tecnico del Napoli - Non riuscivamo mai a fare una buona transizione, abbiamo concesso molti contropiedi, siamo stati poco equilibrati non avendo un controllo totale come nel secondo tempo.

Mi aspettavo una partita difensiva del Milan, il nostro ritmo all'inizio era troppo blando per creargli difficoltà. Sull'espulsione: "Mi è scappata una parolaccia, non era rivolta all'arbitro, inizia con c e finisce con o... Su: "Totalmente un altro ambiente 'San Siro', molto corretto verso, è questo ciò che deve avvenire in un campo di calcio. Sul ritorno contro il Milan: "Un'emozione molto grande, abbiamo vissuto dei momenti bellissimi insieme, non vorrei mai giocare contro il Milan ma purtroppo capita. Su tanti giocatori allenati diventati coach: "Tu sei una di queste sorprese (rivolto a Shevchenko, presente in studio, ndr) perchè stai facendo molto bene con la tua nazionale".