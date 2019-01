MILAN NAPOLI DAZN/ Riprendono le polemiche nei confronti di Dazn.

Dopo un inizio di campionato decisamente travagliato per la piattaforma streaming, più volte criticata da utenti e addetti ai lavori, la situazione sembrava in ripresa fino a stasera quando, in occasione di Milan-Napoli, molti tifosi si sono lamentati della scarsa qualità dell'offerta messa a disposizione. La 'furia' dei fan è esplosa attraverso i social network, soprattutto su Twitter. Per le ultime notizie sulle prossime partite trasmesse da Dazn---> clicca qui!