CALCIOMERCATO FIORENTINA ZURKOWSKI / Il rilancio del Cagliari è stato vano, alla fine Szymon Zurkowski sposa il progetto della Fiorentina.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it , il centrocampista polacco delha lasciato il ritiro in Turchia per volare in Italia. Lunedì effettuerà le visite mediche per conto del club viola, che per il suo cartellino - come anticipato da Calciomercato.it il 23 gennaio - investirà intorno ai 5 milioni di euro di cui 3,7 di parte fissa e 1,3 milioni di bonus.