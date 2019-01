SAMPDORIA QUAGLIARELLA GENOA/ E' terminata 4-0 la sfida fra Sampdoria e Udinese, bagnata dalla doppietta di Fabio Quagliarella, recordman, insieme a Gabriel Omar Batistuta, con 11 gare consecutive in gol.

Sono arrivati anche i complimenti per il centravanti ex Torino e Napoli, anche da un club inaspettato, il Genoa. Il Grifone infatti, con un bellissimo gesto, ha fatto le sue congratulazioni via social a Quagliarella, con questa descrizione: "Orgogliosi di essere genoani e di avere in città un rivale forte come te. Complimenti!". Per le ultime notizie sui recordmen della Serie A---> clicca qui!