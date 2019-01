SAMPDORIA UDINESE QUAGLIARELLA / "E' impensabile, mi emoziono perchè poter solamente immaginare una cosa del genere fa effetto".

Fabio Quagliarella commenta visibilmente commosso il raggiungimento del record di Batistuta, andando a segno per 11 partite consecutive: "Solo a nominare Batistuta, mi vengono i brividi - ha aggiunto il capitano della Sampdoria ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il 4-0 inflitto all'Udinese, con l'attaccante campano autore di ben 2 gol e un assist - Fare una cosa del genere mi rende senza parole. E' la mia vita (aggiunge in lacrime, ndr), fra quattro giorni faccio 36 anni e ciò mi rende orgogliogo, eguagliare un record del genere, non l'avevo neanche mai immaginato. Io da Nazionale? Giustamente il ct Mancini deve portare avanti i giovani - ha risposto Quagliarella in conclusione - fa bene il mister a fare quelle scelte e fare bene in Nazionale. Io voglio arrivare alla domenica e divertirmi, rendermi importante per la squadra, gioco per divertirmi".