SERIE A SAMPDORIA UDINESE QUAGLIARELLA / Poker Sampdoria con vista Champions League al 'Marassi' di Genova. I blucerchiati travolgono 4-0 l'Udinese di Nicola nel segno del solito Quagliarella. Un'altra giornata da ricordare quella dell'attaccante, che realizza una doppietta su rigore ed eguaglia Batistuta con l'undicesima partita consecutiva in gol. Nessuno come loro in Serie A.

Linetty e il subentrato Gabbiadini, alla sua prima rete dal ritorno in Italia, completano la festa blucerchiata.

La squadra divola così al quinto posto in classifica, raggiungendo lae mettendosi a una sola lunghezza di distanza dal

SAMPDORIA-UDINESE 4-0

33' rig., 56' rig. Quagliarella, 68' Linetty (S), 78' Gabbiadini (S)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 56; Napoli 47; Inter 40; Milan 34; Roma e Sampdoria** 33; Lazio 32; Atalanta 31; Sassuolo 29**, Parma 28; Fiorentina e Torino 27; Cagliari 21**; Genoa 20; Spal e Udinese** 18; Empoli 17; Bologna 14; Frosinone 10; Chievo* 8

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

