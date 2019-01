PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA UDINESE/ E' un Quagliarella da record (eguagliato). L'attaccante della Sampdoria segna per la partita consecutiva numero 11, e pareggia il primato di Gabriel Omar Batistuta. Doppietta per l'ex Toro che mette a referto anche un assist per la rete di Manolo Gabbiadini, alla prima marcatura al ritorno in Serie A. Gloria anche per Karol Linetty, autore del 3-0.

SAMPDORIA

Audero 6 - Peccato soltanto per l'ammonizione rimediata per perdita di tempo.

Bereszynski 6,5 - Solido. Riesce a limitare alla grande la fantasia di Rodrigo De Paul.

Colley 7 - Quando viene chiamato in causa raramente delude. Bene non solo fisicamente, ma anche tecnicamente.

Andersen 6 - Ordinaria amministrazione per il giovane difensore centrale della squadra di Marco Giampaolo.

Murru 6,5 - E' cresciuto molto in questa stagione e anche stasera è stato fondamentale con le sue discese sull'out di sinistra. Dal 77' Tavares S.V.

Praet 6 - Nervoso, forse un po' troppo, ma sempre attento in mezzo al campo nella gestione del pallone.

Linetty 7 - Gol, corsa e tantissimi palloni recuperati. Il centrocampista polacco è una certezza assoluta per i blucerchiati.

Ekdal 6,5 - Gara matura da mediano vecchio stampo. Sta migliorando molto in un ruolo dove gioca soltanto dall'inizio della stagione.

Saponara 7 - Fantasia al potere. L'ex Milan ed Empoli è l'uomo in più per l'attacco della Sampdoria. Anche un assist per lui.

Quagliarella 8,5 - Ma forse "11" sarebbe stato più appropriato. Immenso il capitano dei blucerchiati che firma l'ennesima doppietta, con due calci di rigore trasformati, serve l'assistenza per il ritorno alla rete in Serie A di Manolo Gabbiadini e, soprattutto, eguaglia il record di Gabriel Omar Batistuta ad 11 gare consecutive a segno. Dall'85' Kownacki S.V.

Defrel 5,5 - Poteva fare qualcosa in più, soprattutto contro la macchinosità dei difensori friulani. Dal 74' Gabbiadini 6,5 - Prima palla toccata, subito gol.

Più efficace di così!

All. Giampaolo 7,5 - Che bella squadra! Bene in attacco, come al solito, e benissimo in difesa, novità, ma neanche tanto, di questa stagione ricca di soddisfazioni.

UDINESE

Musso 6,5 - Il migliore della sua squadra, che subisce molto sia centralmente che sulle ali.

Opoku 5 - Impreciso e sempre in ritardo contro Murru e Quagliarella. E' lui a procurare il secondo calcio di rigore. Dal 77' Zeegelaar S.V.

Ekong 4,5 - Non sta convincendo in questa stagione e questa partita ne è l'ennesima dimostrazione. Urgono rinforzi.

Nuytinck 5,5 - Il meno negativo della squadra di Nicola, ma comunque sotto la soglia della sufficienza.

Stryger 5,5 - Qualche sortita interessante ma niente di più.

Fofana 5,5 - Prova ad andare alla conclusione in un paio di occasioni ma non riesce ad incidere come suo solito.

Behrami 5 - Surclassato dalla qualità della Sampdoria, viene sostituito prima della fine del primo tempo. Dal 42' Pussetto 5,5 - Tanta spinta ma poca sostanza negli ultimi 16 metri.

Mandragora 4,5 - Rischia l'espulsione e non fa mai la giocata giusta in proiezione offensiva.

D'Alessandro 6 - Unica sufficienza di movimento per i friulani: tanto sacrificio e moltissima corsa per l'ex Atalanta.

De Paul 5 - Sterili i suoi attacchi, ben arginati da Bereszynski.

Okaka 5,5 - Ci prova ma nella serata di Marassi, Colley è insuperabile. Dal 77' Lasagna S.V.

All. Nicola 4,5 - Così non va e il tempo inizia a stringere. Dopo una buona partenza, i friulani devono riprendersi e alla svelta per uscire dalle sabbie mobili della lotta per non retrocedere.

ARBITRO: Massa 6 - Gara tutto sommato tranquilla per il fischietto di Imperia.

TABELLINO

Sampdoria-Udinese 4-0

Sampdoria(4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella (Dall'85' Kownacki), Defrel (Dal 74' Gabbiadini). All. Giampaolo

Udinese(3-5-1-1): Musso; Opoku (Dal 77' Zeegelaar), Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Behrami (Dal 42' Pussetto), Mandragora, D'Alessandro; De Paul; Okaka (Dal 77' Lasagna). All. Nicola

Arbitro: Massa (Imperia)

Marcatori: 33' R 56' R Quagliarella (S), 68' Linetty (S), 78' Gabbiadini (S)

Ammoniti: 37' Praet (S), 53' Nuytinck (U), 55' Opoku (U), 59' Audero (S), 61' Okaka (U), 70' Mandragora (U)

Espulsi:

