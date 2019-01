CALCIOMERCATO UDINESE NICOLA / Fabio Quagliarella affonda l'Udinese: poker della Sampdoria contro i friulani, sempre più invischiati nella zona retroscessione (+4 sul Bologna in campo domani contro il Frosinone).

Il secondo ko di fila fa sorgere qualche interrogativo sulla posizione di Davide Nicola: l'allenatore è stato chiamato a sostituireil 13 novembre ma non è riuscito a dare il cambio di marcia alla squadra bianconera. Nove le partite con l'ex Crotone in panchina con appena due vittorie (alla prima contro lae contro ilprima della pausa) poi quattro sconfitte e tre pareggi: un totale di nove punti che non sono bastati a tirare fuori dalla zona pericolo l'Udinese. La panchina di Nicola inizia così a traballare e senza un cambio di passo potrebbe arrivare un nuovo cambio di guida tecnica per i friulani.