LAZIO JUVENTUS CONVOCATI ALLEGRI / Emergenza a centrocampo per Massimiliano Allegri in vista della trasferta sul campo della Lazio. Nella lista dei convocati diramata dal club bianconero non figurano infatti Pjanic, Khedira e Mandzukic, oltre ai lungodegenti Barzagli e Cuadrado.

L'allenatore toscano ha così deciso di convocare il giovane Nicolò. Ecco la lista completa:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Bonucci, Joao Mario, Rugani, Spinazzola

Centrocampisti: Matuidi, Emre Can, Bentancur, Fagioli

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Kean, Berbardeschi

