MILAN NAPOLI UFFICIALI / Un Napoli molto offensivo quello scelto da Carlo Ancelotti per la sfida al Milan: il tecnico azzurro lancia insieme Insigne (schierato come esterno di centrocampo), Mertens e Milik ma non solo.

Ecco la formazione ufficiale del Napoli: Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens

