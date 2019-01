CALCIOMERCATO MILAN SALVINI HIGUAIN PIATEK / Il vicepremier Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, saluta a modo suo Gonzalo Higuain e dà il benvenuto a Piatek.

Intervistato a Milano in piazza Oberdan, il ministro degli Interni ha parlato così dell'addio dell'attaccante argentino: "Sono felice della partenza di Higuain. L'attaccamento alla maglia è fondamentale. Poi se n'è andato e abbiamo vinto, quindi vada altrove. I mercenari in politica e nel calcio non mi piacciono. Piatek? Lui mi piace molto, poi è un comunitario (ride, ndr)".