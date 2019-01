CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN / Le parole di Ancelotti in conferenza stampa hanno bloccato la possibile cessione di Allan al Paris Saint Germain. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sono state due le motivazioni che hanno frenato l'affare: il Psg non ha soddisfatto le condizioni del Napoli che non è riuscito ad individuare un sostituto all'altezza visto il no del Cagliari per Barella. Il Paris Saint Germain ha raggiunto quota 60 milioni cash dilazionati con la formula del prestito oneroso a 30 milioni più un obbligo di riscatto della stessa cifra, più altri 20 di bonus facilmente raggiungibili. L'operazione ha coinvolti vari intermediari di spessore internazionale come Zahavi e Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, e il Psg ha provato a sforare il muro dei 100 milioni attraverso le sponsorizzazioni relative a marchi vicini alla Qatar Sport Investments di 25-30 milioni.

Calciomercato Napoli, da Renato Sanches a Gaetano: i retroscena della trattativa Allan-Psg

Per sfuggire agli occhi della Uefa per il rispetto delle regole del fair play finanziario, il Psg avrebbe terminato il pagamento relativo al cartellino di Allan nel 2021, una strada non gradita dal presidente, e poi anche la strada delle sponsorizzazioni era impervia e complicata da mettere in atto. s'apre una "partita di mercato", a breve ci saranno contatti con gli agenti di Allan per un possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 con aumento dell'ingaggio di 2,5 milioni di euro con la consapevolezza che il Paris Saint Germain potrebbe farsi di nuovo avanti in estate.

Riguardo al sostituto, Jorge Mendes, durante la trattativa per il prestito di Vinicius Morais al Monaco, oltre a Trincao, attaccante classe '99 dello Sporting Braga, protagonista con cinque gol all'Europeo Under 19 vinto proprio dal Portogallo, ha proposto anche il prestito di Renato Sanches dal Bayern Monaco. L'ex Swansea, nonostante l'investimento di 35 milioni più bonus, ha giocato solo 667 minuti ma Kovac, allenatore del club bavarese, ha detto no e ha ribadito il suo rifiuto anche alla richiesta del Paris Saint-Germain. Durante la trattativa Allan, il Psg ha sondato il terreno anche per Gianluca Gaetano, trequartista classe '2000 della Primavera azzurra che al Ianniello di Frattamaggiore in Youth League ha trascinato il Napoli dallo 0-3 al 2-3 sfiorando anche il pareggio prima che poi il club francese dilagasse con il 2-5 finale. De Laurentiis ha stroncato qualsiasi idea di trattativa per il giovane gioiello che ha debuttato in prima squadra in Coppa Italia contro il Sassuolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui