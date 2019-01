CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID MORATA / L'ormai imminente arrivo di Alvaro Morata all'Atletico Madrid spacca il Wanda Metropolitano: i tifosi dei Colchoneros si dividono sull'arrivo dal Chelsea dell'ex attaccante della Juventus e del Real Madrid.

Proprio il passato nelle fila della squadra rivale non è passato in silenzio e i gruppi ultras hanno espresso oggi durante il match contro illa loro contrarietà all'acquisto di Morata: "Meno Morata e più Borja Garcés" il coro che si è alzato più volte dallo spicchio di stadio occupato dai gruppi ultras. Cori ai quali ha risposto il resto dello stadio con fischi sonori: per loro l'arrivo di Morata non può che far bene ad una squadra attesa dalla doppia sfida Champions contro la Juventus.

Al posto dell'attaccante del Chelsea gli ultras vorrebbero che Simeone puntasse su Borja Garcés, 19 anni, cresciuto nelle giovanili dell'Atletico che quest'anno ha anche giocato uno spezzone di partita in campionato, andando anche a segno.

