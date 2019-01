SERIE A SASSUOLO CAGLIARI / Un gol all'inizio, uno alla fine, con i mezzo un calcio di rigore: il Sassuolo archivia senza troppi problemi la pratica Cagliari e sogna l'Europa. La squadra di De Zerbi si impone per 3-0 nella gara di apertura del programma della 21esima giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno. Partita decisa nella prima frazione di gioco: è Locatelli al nono minuto a sbloccare le marcature, fiondandosi sulla respinta di Cragno su conclusione di Berardi.

Sul finire di tempo poi arriva il raddoppio disu calcio di rigore: fallo disue l'arbitro, con l'aiuto del Var, decreta il penalty che l'attaccante senegalese, dopo un piccolo battibecco con, si incarica di tirare e trasforma. Nella ripresa il Cagliari non riesce a rientrare nel match e rischia anche il terzo gol in un paio di occasione: il tris arriva nel finale con Matri che sfrutta al meglio un cross di Duncan. Finisce così 3-0 per il Sassuolo che, in attesa degli altri match, si avvicina alla zona europea.

SASSUOLO-CAGLIARI 3-0: 9' Locatelli (S), 45'+2 Babacar rig. (S), 87' Matri (S)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 56; Napoli 47; Inter 40; Milan 34; Roma 33; Lazio 32; Atalanta 31; Sampdoria 30; Sassuolo 29**, Parma 28; Fiorentina e Torino 27; Cagliari 21**; Genoa 20; Udinese e Spal 18; Empoli 17; Bologna 14; Frosinone 10; Chievo* 8

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

