ATALANTA ROMA GASPERINI / Alla vigilia della difficile sfida della sua Atalanta contro la Roma, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune parole in conferenza stampa: "E' bello poter giocare questo tipo di gare, ma è ancora più bello se poi riesci a vincerle - esordisce il tecnico - In questo momento ci sono tante squadre in pochi punti, per parlare di obiettivi è presto.

Miglior attacco in? E' il motivo per cui abbiamo fatto tanti punti e ci ha permesso di vincere tante partite. Mi piace molto la filosofia della Roma, come è cresciuta in questo campionato e il lavoro fatto da. Ha qualità e una sua identità ben precisa, gioca con coraggio, ha giocatori forti in tutti i reparti. Il fatto di essere lì con la Roma in questo momento per noi è un grande merito".