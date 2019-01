Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>BOLOGNA INZAGHI ACCARDI / "Sta diventando una barzelletta, fuori dalla ragione (...) Non è detto che un grande campione diventi automaticamente un ottimo allenatore: forse è meglio dedicarsi ad altro quando non si hanno le capacità per fare un certo mestiere": sono al vetriolo le parole che Giuseppe Accardi, agente di Mbaye, dedica a Filippo Inzaghi , nell'intervista esclusiva rilasciata a Calciomercato.it. Parole che sono arrivate nella conferenza stampa che l'allenatore delha tenuto prima della gara contro il, conche ha risposto con ironia al duro attacco del procuratore del 24enne difensore senegalese: "Conoscoche è il ds dell'(Pietro, ndr). Ah non è lui? Arrivederci".