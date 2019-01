Calciomercato Juventus, il retroscena di Inzaghi su Caceres

CALCIOMERCATO JUVENTUS LAZIO INZAGHI CACERES / Simone Inzaghi saluta Martin Caceres, prossimo al ritorno alla Juventus. Il tecnico biancoceleste, alla vigilia del match tra la sua Lazio e i bianconeri, ha rilasciato alcune parole sulle tratattive di mercato: "Devo avere calciatori che siano entusiasti di rimanere a Roma, so che tutti vogliono giocare sempre - ha spiegato Inzaghi - A Caceres non sono riuscito a garantire una maglia da titolare, ma lui non ha mai creato problemi: Martin è un ottimo professionista e ha sempre dato il massimo, ma se un calciatore viene da me e mi manifesta il suo malumore, io non trattengo mai nessuno. Il difensore mi ha detto che voleva giocare di più, ma quando arriva la Juventus nessun calciatore al mondo può dire di no. Gli auguro il meglio perché si è sempre comportato bene con la squadra".

LUKAKU - "Jordan sa che è un calciatore importante, ma all’inizio della settimana ha manifestato il bisogno di giocare con continuità, insieme alla società era stato mandato in prestito. Ieri ha avuto delle complicazioni con il club inglese e da domani tornerà ad essere un nostro calciatore. Ho un rapporto franco e tranquillo con i miei calciatori. Quando mi dimostrerà di star bene come nell’ultimo mese si giocherà una maglia da titolare da qui a giugno. C’è la possibilità di reintegrare Basta, anche se ha alcune possibilità di mercato. È un calciatore che ha sempre dato il massimo e, se resterà, ci darà sicuramente una mano da qui alla fine del campionato".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui