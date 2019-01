CALCIOMERCATO INTER PERISIC ARSENAL OZIL / Occhio a Ivan Perisic. A meno di una settimana dalla chiusura del mercato invernale si fa rovente la situazione relativa all'attaccante esterno dell'Inter che starebbe spingendo per cambiare squadra da subito. La destinazione preferita, come dichiarato dallo stesso calciatore, resta la Premier League dove si registra un gran fermento, soprattutto attorno all'Arsenal.

Bloccato da un budget ridotto, il club londinese ha bisogno in ogni caso di rinforzi di spessore e sta lavorando a due innesti. Il primo nome, a centrocampo, è quello di Denis Suarez del Barcellona, mentre per l'attacco crescono di ora in ora le voci sul croato dell'Inter. In mattinata è stata la 'BBC' a parlare di un'offerta concreta e ufficiale da parte dell'Arsenal per Perisic: prestito con diritto di riscatto a circa 37/38 milioni di euro.

Proposta non esaltante per l'Inter, come ha fatto capire anche il tecnico Luciano Spalletti in conferenza stampa durante la quale, parlando del suo calciatore, ha spiegato che serve una proposta adeguata per portarlo via da Milano. I 'Gunners', però, non possono al momento lavorare su formule definitive visti i vincoli di bilancio e si fa largo quindi un'ipotesi alternativa che potrebbe soddisfare tutte le parti in causa. All'Inter, non è un mistero, piace da tempo Mesut: l'ingaggio del tedesco ha frenato fin qui l'operazione per un calciatore che, in quanto a caratteristiche tecniche, risponderebbe perfettamente alle esigenze della formazione interista. Le parti però potrebbero ragionare a questo punto su uno scambio di prestiti Perisic-Özil, come conferma dall'Inghilterra anche il tabloid 'Daily Mirror'. Attenzione quindi a quello che potrà succedere già nelle prossime ore, visto che da casa Inter filtra la possibilità che il croato possa anche essere escluso dai convocati per la gara col Torino o che venga quantomeno lasciato in panchina.