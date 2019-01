Calciomercato Juventus, la novità che 'avvicina' Eriksen

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN / Quella estiva si preannuncia già da ora come una sessione di calciomercato veramente spettacolare. Tanti grandi campioni potrebbero animare il mercato europeo, con nomi pesanti pronti a cambiare aria. Tra questi, spicca anche il nome di Christian Eriksen, fuoriclasse danese del Tottenham in scadenza di contratto nel 2020.

Situazione delicata, visto che ad un anno dalla fine del suo accordo con gli 'Spurs' l'ex Ajax sarebbe orientato a non rinnovare con i londinesi, spalancando così le porte all'addio in estate.

La, decisa a piazzare un altro colpo di livello mondiale in vista della prossima stagione, è da tempo interessata ed osserva attentamente gli sviluppi. La concorrenza è altissima, conin allerta. Ma la buona notizia arriva dalla Spagna, dove secondo 'As' ilsi sarebbe tirato fuori dalla corsa ad Eriksen preferendo puntare su altri obiettivi. Una concorrente (decisamente pericolosa) in meno per i dirigenti bianconeri che proveranno ad anticipare gli altri top club.