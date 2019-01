CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT CRISTIANO RONALDO BARCELLONA MESSI PARAMETRO ZERO - Il Barcellona ha già concluso un grande colpo in vista della prossima stagione ingaggiando Frenkie de Jong dall'Ajax. Ma nel mirino del club catalano c'è sempre anche Adrien Rabiot, calciatore che lascerà il Paris Saint-Germain a parametro zero nell'estate prossima, dopo aver comunicato ai parigini di non voler prolungare l'esperienza con la società nella quale è cresciuto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E anche lasegue con attenzione la vicenda, pronta ad un altro colpo a zero, dopo quello didall'. Con uno sponsor d'eccezione: CLICCA QUI per il mercato in tempo reale. Il portoghese, secondo la ricostruzione di 'Don Balon', avrebbe espressamente chiesto alla dirigenza bianconera di fare una proposta importante al 23enne centrocampista francese in grado di battere la concorrenza del Barcellona e di... Leo. Sì, perché sempre secondo il media spagnolo, l'argentino riterrebbe indispensabile un innesto come Rabiot per rinforzare la linea mediana dei blaugrana, insieme all'olandese de Jong. Chi avrà la meglio?