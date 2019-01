Calciomercato Inter, offensiva dall'Inghilterra per Perisic: c'è l'offerta

CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Situazione da tenere sotto attenta osservazione quella relativa a Ivan Perisic. L'esterno offensivo croato starebbe spingendo per cambiare aria, con la Premier League in cima alla sua lista dei desideri, ed il tecnico Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Inter ha fatto capire che qualcosa può succedere, ma solo se si presenterà un club disposto a mettere sul piatto cifre importanti per Perisic.

E occhio a quello che sta succedendo in Inghilterra.

Mentre sembra calare il pressing del Manchester United, pronto a blindare Anthony Martial, sarebbe l'Arsenal la società pronta ad entrare in scena con convinzione sul 44 interista. Lo riferisce il giornalista David Ornstein della 'BBC' che parla di primo contatto concreto tra i 'Gunners' e l'Inter per Perisic. L'offerta sul tavolo prevede, si legge, un prestito con diritto di riscatto per una cifra che si aggira attorno ai 37 milioni di euro. Formula non gradita all'Inter, ma attenzione a ciò che può accadere nelle prossime ore, con i dirigenti interisti che si starebbero cautelando prendendo informazioni anche su Carrasco.

