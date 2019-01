DIRETTA TORINO INTER FORMAZIONI UFFICIALI / Alle prese con le dinamiche di mercato, Luciano Spalletti spera di ritrovare la vittoria in Torino-Inter, in programma alle 18. Lo 0-0 contro il Sassuolo ha lasciato l'amaro in bocca in casa interista, ma anche i granata vengono dalla beffa dell'Olimpico dove, dopo aver recuperato due gol alla Roma, hanno incassato la prima sconfitta in trasferta per mano di El Shaarawy.

Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi, Aina; Zaza, Belotti. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Miranda, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Joao Mario, Dalbert; Lautaro Martinez, Icardi. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 56, Napoli 48, Inter* 40, Milan 35, Roma 34, Sampdoria 33, Lazio* 32, Atalanta 32, Fiorentina 30, Sassuolo 29, Parma 28, Torino* 27, Cagliari 21, Spal 21, Genoa* 20, Udinese 18, Empoli* 17, Bologna 14, Frosinone 13, Chievo 8.

*Una partita in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui